ونالت مذكرة الحجب تأييد 49 صوتا، وعارضها 67 نائبا، وامتنع 4 نواب من الحضور (122 نائبا) في الجلسة، التي ترأسها عاطف الطراونة، وحضرها رئيس الحكومة والوزراء، بحسب وكالة بترا الرسمية للأنباء.

واحتاج حجب الثقة عن الحكومة تأييد 66 صوتا من أصل 130 نائباً (نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد).

وبعد تجديد الثقة، قال الملقي إن الحكومة لن تؤجل قراراتها، وإنه سيتعامل مع جميع النواب الحاجبين والمانحين للثقة والممتنعين.

وكان نواب قد تقدموا في الرابع من الشهر الجاري بمذكرة طالبت فيها بعقد جلسة خاصة لطرح الثقة بالحكومة على خلفية رفعها ضريبة المبيعات على السلع، وعدم أهليتها وقدرتها على النهوض بمتطلبات المرحلة، ومواجهة التحديات، التي تكتنفها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الأمنية، حسبما أوردت بترا.

يشار إلى أن المجلس الحالي منح الثقة لحكومة الملقي قبل نحو 15 شهرا بأغلبية 84 صوتاً من الحاضرين (128 نائباً)، وامتنع 4 نواب عن التصويت.