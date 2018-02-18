وفي فيلم (بروفايل) تخفي الصحفية البريطانية، إيمي ويتيكر، هويتها لتسبر أغوار التنظيم المتطرف من خلال إنشاء صفحة مزيفة على موقع فيسبوك وادعاء أنها امرأة اعتنقت الإسلام تدعى ميلودي نيلسون.

وفي الأيام التالية تقضي ساعات في الحديث عبر الإنترنت مع مقاتل من داعش يدعى بلال تصنع معه وجبة الكاري من خلال الاتصال بالفيديو في أحد المشاهد لتجد نفسها منجذبة إليه تدريجيا.

وقالت كين، التي تجسد دور إيمي: "وجودنا على الإنترنت خطر علينا جميعا لأنك يمكنك الوصول إلى كل شيء بسهولة شديدة. يمكنك أن تفعل أي شيء على الإنترنت وأعتقد أن هذا هو ما يسلط الفيلم الضوء عليه... هذا العالم الجديد الذي نعيش فيه".

وأضافت: "المسألة لا تتعلق بسوريا وحسب. إنها في كل مكان. يجري التلاعب بالناس في مواقف مختلفة وفي ظل التواجد على الإنترنت مع إخفاء الهوية ووجود صورة رمزية أو ما يستخدمونه لتقديم أنفسهم".

ويعد بلال، الذي يروي أحداث الفيلم، أن أصوله من لندن ويصف نفسه بأن وظيفته في سوريا هي "قتل الناس".

وتستند أحداث الفيلم إلى قصة حقيقية عن تحقيق سري أجرته الصحفية الفرنسية "آنا إيريل" ونشر في ديسمبر 2014، وأدى إلى إلقاء القبض على 6 أشخاص لضلوعهم في شبكة لتجنيد المتطرفين.

وفيلم (بروفايل) واحد من نحو 400 فيلم تعرض في مهرجان برلين هذا العام، والذي يستمر حتى 25 فبراير.