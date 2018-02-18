لكن الأمر السيء ليوفنتوس أن الهداف هيغواين أصيب وخرج بعد ربع ساعة فقط من البداية وقبل أن يسجل أليكس ساندرو الهدف الوحيد من مدى قريب في الدقيقة 33.

وأصبح رصيد يوفنتوس، الذي تعادل 2-2 على أرضه مع توتنهام هوتسبير في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، 65 نقطة من 25 مباراة وبفارق نقطتين عن نابولي الذي سيستعيد القمة لو فاز على سبال الأحد أيضا.