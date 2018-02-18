وقال ظريف خلال مؤتمر حول الأمن في ميونيخ: "لقد تسنى لكم مشاهدة سيرك هزلي هذا الصباح لا يستحق حتى الرد عليه"، متهما إسرائيل باعتماد "سياسة العدوان والانتقام الجماعي ضد جيرانها"، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وكان نتانياهو قد وجه في وقت سابق من الأحد في ميونيخ تحذيرا إلى طهران، قائلا: "لدي رسالة للطغاة في طهران، لا تختبروا عزم إسرائيل".

ولوح نتانياهو بقطعة معدنية مستطيلة قال إنها "قطعة من تلك الطائرة دون طيار الإيرانية، أو ما تبقى منها، بعد أن قمنا بإسقاطها".

وشنت إسرائيل في 10 فبراير الماضي سلسلة غارات جوية في سوريا على أهداف "سورية وإيرانية"، ردا على اختراق طائرة إيرانية بدون طيار أطلقت من سوريا مجالها الجوي، بحسب الجيش الإسرائيلي، وهو الأمر الذي نقته طهران.