تكريم مصري مميز لأيقونة النضال الجزائري.. جميلة بوحيرد
وتحل المناضلة الجزائرية ضيفة شرف الدورة الثانية من "مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة"، الذى يُنظم برعاية المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارتي الثقافة والسياحة في مصر، ويحمل هذا العام اسم " جميلة بوحيرد".
ومن المقرر أن يشارك في الاحتفالية مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، وإيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والسفير عمر أبو عيش سفير مصر بالجزائر، ولفيف من الإعلاميين والفنانيين والشخصيات العامة وعضوات وأعضاء المجلس.
وقالت رئيسة المجلس، مايا موسى، إن الهدف من الاحتفالية تكريم المناضلة الجزائرية على تاريخها النضالي ودورها في الثورة الجزائرية خلال فترة الاستعمار الفرنسي.
ووصلت بوحيرد، السبت، إلى مصر القادمة من الجزائر على متن رحلة مصر للطيران، كونها أيقونة ورمز للنضال ضد الاستعمار الفرنسي، وأعطت للعالم مثالا في أن المرأة دورها في الكفاح لا يقل عن الرجل بل يكمله.
هل تجرؤ على تذوق "أخطر" آيس كريم في العالم
يتم صناعة هذا النوع من الآيس كريم باستخدام أنواع عديدة من الفلفل الحار، وبحسب ما أورد موقع odditycentral، فإنه قد سجل درجة وصلت إلى 1.5 مليون وحدة على مقياس سكوفيل للحرارة، ليكون بفضل هذا الرقم من أخطر أنواع الآيس كريم في العالم.
ويعود الفضل في تقديم هذا النوع الحارق من الآيس كريم لمارتن باندوني، مالك مقهى Aldwych Cafe، والذي يدعي أن طريقة صناعة هذا الآيس كريم كانت سراً لا يمتلكه سوى قلة من صنّاع الجيلاتيه الإيطالية لقرون، وأن تناوله كان يمثل اختباراً للشجاعة في الكثير من الاحتفالات السنوية التي كانت تقام في إيطاليا.
ومن الشروط التي وضعت أمام من يود تذوق هذا النوع الحار من الآيس كريم، أن يكون فوق سن الثامنة عشر، هذا إلى جانب التوقيع على تعهد إخلاء بالمسؤولية للمقهى، وذلك في حال تعرض الزبون لأي إصابة جرّاء "تجربته النارية".
جدير بالذكر أن حرارة أكثر أنواع الفلفل قوةً وهو " كارولينا ريبر" تتراوح ما بين 1.4 لـ2.2 مليون وحدة على مقياس سكوفيل، في حين تصل قوة Respiro del Diavolo لأكثر من 1.5693 مليون وحدة!.
طريقة "أنثوية" جديدة لتهريب المخدرات
وقال موقع "مترو" البريطاني إنه تم إلقاء القبض على المجموعة، التي تتكون من 13 رجلا وامرأة، في داريسبري بشيشاير في أغسطس الماضي.
وقد حكم على أفراد العصابة، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاما، في محكمة وارينغتون كراون.
وعن الطريقة التي كانوا يعتمدونها في تهريب المخدرات، ذكر نفس المصدر أن المرأة الوحيدة في العصابة (هانا لويس، 21 عاما) هي التي كانت تتكفل بالعملية.
وأضاف "عثرت الشرطة على حلوى "بيض كندر" في مهبل الموقوفة وبداخلها كمية من الكوكايين تقدر قيمتها بـ3430 جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 58 قرصا من الإكستاسي بقيمة 580 جنيه إسترليني".
وذكرت لويس، التي مثلت نفسها في المحكمة وحكم عليها بالسجن لمدة سنتين وأربعة أشهر "أنا حقا آسفة جدا لارتكاب هذه الجريمة.. أعدكم أنني لن أكرر هذا".