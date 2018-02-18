وقال بيان لقوات سوريا الديمقراطية:"نفذت قواتنا عملية استهداف نوعية ضد مركز تجمع لجنود الغزو التركي وإرهابيي جبهة النصرة/داعش وغرفة عملياتها المباشرة، في مركز ناحية قرة خانة التابعة لولاية هاتاي التركية".

ويتهم الأكراد الفصائل السورية التي تقاتل إلى جانب أنقرة بالانتماء إلى داعش أو جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام حاليا) المرتبطة بالقاعدة.

ولم توضح قوات سوريا الديمقراطية أي تفاصيل بشأن العملية أو توقيتها.

المرة الأولى

وهذه المرة الأولى، التي تعلن فيها قوات سوريا الديمقراطية، فصائل كردية وعربية على رأسها وحدات حماية الشعب الكردية، استهداف الأراضي التركية، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي تركي على الحادثة.

وأوردت وسائل اعلام تركية، السبت، أن جنديين و5 مقاتلين سوريين أصيبوا من جراء قذيفة هاون استهدفت مركزا لشرطة الحدود في منطقة قره خان في محافظة هاتاي.

وتشن القوات التركية مع فصائل سورية موالية لها منذ 20 يناير هجوما في منطقة عفرين، تقول إنه يستهدف مقاتلي الوحدات الكردية، الذين تصنفهم أنقرة "ارهابيين".

ودعا البيان "المدنيين إلى الابتعاد من نقاط تمركز جيش الغزو التركي وإرهابيي جبهة النصرة/ تنظيم داعش، ذلك أن كل المراكز العسكرية هي أهداف مشروعة لقواتنا".

وتتلقى قوات سوريا الديمقراطية والوحدات الكردية دعما أميركيا في مواجهة تنظيم داعش في شرق البلاد، لكن واشنطن لا تقدم لها أي دعم في عفرين.

وتتواصل الاشتباكات على محاور عدة عند أطراف منطقة عفرين، حيث تمكنت القوات التركية والفصائل الموالية لها من السيطرة حتى الآن على 27 قرية وبلدة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووثق المرصد مقتل نحو 95 مدنيا من جراء الهجوم التركي، فيما تنفي أنقرة استهداف المدنيين في عمليتها التي تقول إنها موجهة ضد المواقع العسكرية للمقاتلين الاكراد.