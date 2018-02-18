وذكر الجبير، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر ميونيخ للأمن، أن إيران اقترفت الكثير من الأعمال الإرهابية في مناطق عدة بالعالم.

وأضاف: "إيران زعزعت استقرار دول مثل سوريا والعراق واليمن ولبنان"، وأن مشاكل المنطقة بدأت مع ثورة الخميني عام 1979.

وشدد الوزير على ضرورة "تغيير السياسات الحالية للنظام الإيراني".

وسبق للوزير أن قال إن على إيران تغيير سلوكها في حال أرادت علاقات طبيعية مع بلاده.

من جهة أخرى، قال الجبير إن الحكومة الشرعية في اليمن تحقق نجاحات في مجالات عدة، مضيفا "نعمل مع عشرات المنظمات الإنسانية لتوفير المساعدات للشعب اليمني".