وتسري الاتفاقية لمدة 40 عاما، ويبدأ العمل بها في التاسع من مارس المقبل.

وتمثل هذه الاتفاقية نسبة 20 بالمئة من الامتياز الثاني، الذي يتم الإعلان عنه ضمن مناطق الامتياز البحري الثلاث الجديدة، الناتجة عن تقسيم امتياز الحقول البحرية، التي كانت تديرها أدما العاملة سابقا، فيما ستحتفظ أدنوك بحصة أغلبية تبلغ 60 بالمئة من الامتياز الذي ستديره أدنوك البحرية.

وتعزز الشراكة الجديدة التعاون مع "سيبسا" في كافة مجالات القطاع، بما يتماشى مع استراتيجية أدنوك 2030 المتكاملة للنمو الذكي.

يشار إلى أن أدنوك تقوم حاليا بتحديد اتفاقيات الامتياز مع الشركاء المحتملين الآخرين في الحصص المتبقية، ضمن امتياز الحقول البحرية في صرب/أم اللولو، وزاكوم السفلي، وأم الشيف ونصر.