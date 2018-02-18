وأوضحت قالت صحيفة آس أن إدارة ريال مدريد قررت احترام قرار المدرب الفرنسي نهاية الموسم، ولن يتم الضغط عليه للاستمرار، طالما أنه غير مستعد للعمل في المشروع الجديد للميرينغي.

وأشارت إلى أن هناك 3 أسماء مرشحة بقوة لخلافة زيدان بملعب سانتياجو برنابيو، هم يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا، ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير، ويورغن كلوب مدرب ليفربول.

لكن من ناحية أخرى ذكرت الصحيفة أن التعاقد مع أحد الثلاثي لن يكون سهلًا، فبالنسبة لبوكيتينو فمن المعروف أن إدارة توتنهام بقيادة دانيال ليفي ليست سهلة في المفاوضات، بينما لن يحسم لوف مصيره مع المانشافت إلا عقب كأس العالم في روسيا الصيف المقبل.

ويبدو التعاقد مع كلوب أيضًا صعبًا، وذلك بعد الطفرة الهائلة التي حققها مع "الريدز" مؤخرًا، حيث أصبحت مقاليد الأمور كلها تقريبًا في يده بملعب أنفيلد، ومن الصعب أيضًا إقناعه وإقناع ادارة ليفربول بتولي مسؤولية العملاق المدريدي.

وبحسب موقع "كوورة" أن ريال مدريد من المتوقع يقوم بتغيير كبير في تشكيلته الموسم المقبل، حيث ربطت تقارير عدة أسماء كبيرة بالانضمام للفريق الأبيض، مثل إيدين هازارد صانع ألعاب تشيلسي، وهاري كين مهاجم توتنهام، وأيضًا البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان.