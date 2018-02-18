ونقلت الوكالة عن القوات المسلحة قولها:"أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتيىة استشهاد الرقيب علي خليفة هاشل المسمار ضمن قواتها المشاركة في عملية إعادة الأمل ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن".

وأضافت الوكالة أن "القوات القيادة العامة للقوات المسلحة تقدمت بتعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهيد .. سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".