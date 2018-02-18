وأوضح الجابري إن عملية "الفيصل" تتقدم بشكل متواصل داخل الوادي الذي يعد أحد أهم معاقل القاعدة في اليمن، قائلا:" نجحت قوات النخبة الحضرمية في السيطرة على 70 في المئة من وادي المسيني، ومازالت تتقدم حتى هذه اللحظة".

واعتبر أن السيطرة على كامل الوادي سيشكل ضربة موجعة للتنظيم الإرهابي حيث يعتمد عليه في إطلاق أعماله الإرهابية في حضر موت والمناطق الأخرى، مشيرا إلى أن العملية العسكرية ستؤدي إلى خفض وتيرة الأعمال الإرهابية للتنظيم.



وذكر الجابري أن العديد من عناصر التنظيم فرت إلى الشعاب والوديان والمناطق النائية، حيث يجري تتبعهم.

وتدور معارك عنيفة بين قوات النخبة الحضرمية وعناصر تنظيم القاعدة عند المدخل السفلي للوادي والمدخل الغربي له وسط تقدم حذر، بعد أن لجأ عناصر التنظيم الإرهابي إلى استخدام العربات المفخخة وزراعة العبوات الناسفة لعرقل تقدم قوات النخبة الحضرمية.

وقد أسفرت المعارك وفقا لمصادر عسكرية عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر تنظيم القاعدة.

وكانت قوات النخبة الحضرمية تقدمت من ثلاثة محاور بعد أيام من السيطرة على مداخل ومخارج وادي المسيني.

وتمكنت القوات من بسط سيطرتها على عدد من المواقع التي كان يتمركز فيها عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في المدخل الغربي للوادي وكذلك في مدخل الوادي المؤدي إلى الساحل وهو أحد أهم معاقل التنظيم الإرهابي.