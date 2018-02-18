وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي مرة أخرى أن طهران تمثل أكبر تهديد للعالم.



وقال نتانياهو في كلمة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن بينما كان يمسك بقطعة مما يقول إنها طائرة إيرانية بدون طيار بعد دخولها المجال الجوي الإسرائيلي هذا الشهر "إسرائيل لن تسمح للنظام الإيراني بلف حبل الإرهاب حول عنقنا".

وكانت الدفاعات السورية المضادة للطائرات أسقطت مقاتلة إسرائيلية خلال عودتها من غارة على مواقع تدعمها إيران في سوريا في وقت سابق.

وجاءت الغارات الإسرائيلية بعد دخول طائرة إيرانية بدون طيار "الأجواء الإسرائيلية" قادمة من الأراضي السورية

وتدعم إيران الرئيس بشار الأسد في الحرب السورية المستمرة منذ سبع سنوات.

