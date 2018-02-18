علاج نشاط المثانة المفرط.. وتحسين نوم النساء
ومن أجل هذه الدراسة راجع الباحثون بيانات 645 امرأة يعانين من فرط نشاط المثانة وتم تقسيمهن بشكل عشوائي لتناول جرعات من الدواء المعروف باسم توفياز لمعالجة هذه الحالة أو إعطائهن دواء وهميا.
وقال الباحثون في دورية طب التوليد وأمراض النساء على الإنترنت إنه بعد 12 أسبوعا شعرت النساء اللائي تناولن الدواء بقدر أكبر من تراجع ما يسمى بسلس البول الاضطراري بالمقارنة مع النساء اللائي تناولن دواء وهميا كما كان هذا العلاج مرتبطا أيضا بتقليل الحاجة لإفراغ المثانة وزيادة تحسن فترات النوم.
وقالت الدكتورة ليسلي ساباك الباحثة في كلية الطب بجامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا إن "فرط نشاط المثانة يمكن أن يقطع النوم من خلال التسبب في الحاجة الملحة للتبول".
وأضافت عبر البريد الإلكتروني "لو استطعنا معالجة هذه المشكلة الأساسية فقد تشعر المرأة (أو الرجل ولكن دراستنا هذه لم تشمل سوى النساء فقط) بقلة تكرار الأعراض وقلة اضطراب النوم".
لقاح الإنفلونزا.. هل يزيد خطر إصابة الأطفال بالصرع؟
وقالت الطبيبة سيري هابيرغ من المعهد النرويجي للصحة العامة في أوسلو لرويترز هيلث "خلال تفشي إنفلونزا الخنازير في 2009 تم تطعيم أكثر من نصف أطفال النرويج."
وأضافت عبر البريد الإلكتروني إن "الهدف من دراستنا هو التحري عما إذا كان التطعيم ضد تفشي الإنفلونزا له صلة بزيادة خطر إصابة الأطفال بالصرع.
وتابعت: "التطعيم ضد الإنفلونزا أثبت من قبل ارتباطه بزيادة خطر الإصابة بالنوبات الحمية" التي تم ربطها بزيادة خطر الإصابة بالصرع فيما بعد.
وقالت هابيرغ إن "القلق من وجود صلة بين التطعيم والاضطرابات العصبية واضطرابات النمو ربما يحد من استعداد الآباء للسماح بتطعيم أولادهم. وربما يكون لتراجع معدلات التطعيم نتائج سلبية ولاسيما بالنسبة للأشخاص المعرضين للإصابة بالمرض".
وأضافت: "نعتقد أن من الأمور المطمئنة للآباء وللأطباء أن نتائجنا لم تظهر زيادة في خطر الإصابة بالصرع بعد التطعيم ضد الأوبئة في الأطفال، ونأمل أن تسهم دراستنا في زيادة معدلات تطعيم الأطفال".
هذا الأمر يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي
ويتم منذ فترة طويلة الربط بين التاريخ المرضي للأسرة وزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء الأصغر سنا واللائي يتعين عليهن بشكل عام بدء فحص الثدي بالأشعة عندما يصلن إلى سن يقل عشر سنوات عن السن الذي تم تشخيص إصابة أمها أو أختها بالمرض.
ولكن كان من المعتقد أن التاريخ العائلي يتراجع كعامل للإصابة بالمرض عند المسنات وغالبا ما تكف النساء عن الفحص الروتيني بالأشعة عندما يصلن لسن السبعين.
وقالت كبيرة معدي الدراسة ديجانا بريثوايت وهي من مركز لومباردي للسرطان في المركز الطبي بجامعة جورج تاون في واشنطن العاصمة إن "خطر الإصابة بسرطان الثدي يزيد مرتين تقريبا في النساء من كبار السن اللائي لهن تاريخ عائلي من الإصابة بالمرض بالمقارنة مع النساء اللائي ليس لهن تاريخ عائلي".
وقالت بريثوايت عبر البريد الإلكتروني لوكالة "رويترز": "مع انتقالنا من التوصيات بالفحص بالأشعة بناء على السن إلى التوصيات بالفحص بالأشعة بناء على الخطر تشير نتائجنا إلى أن النساء الأكبر سنا ولهن تاريخ مرضي في الأسرة ربما يستفدن من الاستمرار بالفحص بالأشعة حتى بعد سن الرابعة والسبعين".
وعلى الرغم من أن القواعد الأمريكية الحالية تنصح النساء بفحص الثدي بالأشعة مرة كل سنتين ابتداء من سن الخمسين وحتى سن الرابعة والسبعين لم تجد لجنة معروفة باسم (قوة عمل الخدمات الوقائية الأميركية) أدلة كافية بعد لتأكيد ما إذا كان يجب على المرأة مواصلة الفحص بالأشعة بعد هذا السن.