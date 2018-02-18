وأضافت الشركة في بيان إن مجلس الإدارة "صوت بالإجماع لصالح إقالة ديفيد غلاسر".



وكان المدعي العام في نيويورك إريك شنايدرمان قال يوم الأحد الماضي إنه أقام دعوى ضد الشركة والمنتج السينمائي هارفي واينستين يتهم فيها المديرين التنفيذيين بالشركة بالتقاعس عن حماية الموظفاتمن واينستين.

وكان واينستين (70 عاما) أحد أبرز رجال هوليوود قبل أن تتهمه أكثر من 70 امرأة بسوء السلوك الجنسي بما في ذلك الاغتصاب.

ونفى واينستين ممارسة الجنس مع أي امرأة دون موافقتها.

وقال شنايدرمان أيضا أن غلاسر، وهو المشرف أيضا على قسم الموارد البشرية بالشركة وكان مسؤولا عن التعامل مع عشرات الشكاوى ضد واينستين، يجب ألا ينتفع من بيع للشركة. وأضاف أن غلاسر آنذاك كان مرشحا ليصبح الرئيس التنفيذي للشركة.

وكانت الشركة تجري محادثات بشأن بيعها مع مجموعة من المستثمرين برئاسة ماريا كوتريراس سويت المسؤولة السابقة في إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إلا أن أشخاصا مطلعين على الأمر قالوا إن الدعوى التي أقامها شنايدرمان علقت المفاوضات.