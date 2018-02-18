وأضافت وزارة الداخلية في بيان صادر أمس أنه تم التعرف على صاحب تلك الدعوات الّذي تبين أن عمره 20 سنة يتبنى الفكر التكفيري ، وبالتحرّي معه إعترف بأنه تولّى تنزيل تلك الدعوات.



وقد أذنت النيابة العمومية بالإحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها " التحريض على العنف والإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي".



وتمت إحالة ذلك الشاب إلى "الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسّة بسلامة التراب الوطني" لمواصلة التحريّات معه، وفقا لما موقع "الجريدة" التونسية.