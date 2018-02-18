وذكر موقع الشروق الجزائري إن المتشدد "ل.ل.مختار" المكنى " أبو هاجر" نفسه، أمس السبت للسلطات العسكرية في ولاية تمنراست.



وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني السبت، "انه في إطار مكافحة الإرهاب وعلى إثر كمين بمنطقة تارسات بلدية الميلية، ولاية جيجل بالناحية العسكرية الخامسة، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 16 فيفري (فبراير) 2018، على إرهابي خطير، المسمى "ف. سفيان" والمكنى بـ"أبو دجانة"، ابن الإرهابي "ف. خوجة" المعروف باسم "عباس" الذي تم القضاء عليه بتاريخ 15 أفريل (أبريل) 2017.



وأوضح البيان أنه تم اغتنام بعض الأسلحة مثل رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزنين (02) وكمية من الذخيرة".