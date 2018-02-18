ووفقاً لصحيفة ديلي ستار فإن المفاوضات بين ريال مدريد وتشلسي بدأت بالفعل، حيث عرض الريال مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني بالإضافة لغاريث بيل من أجل التعاقد مع هازارد.

ومن المتوقع أن تتغير تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في الموسم المقبل بسبب تقدم عمر أغلب نجوم الفريق على غرار كريستيانو رونالدو ولوكا مودريش وكريم بنزيما.

وزدادت الشكوك حول مستقبل هازارد مع النادي اللندني، بعد الأنباء عن تأجيل اللاعب مفاوضات تجديد عقده مع تشلسي، في ظل اهتمام ريال مدريد بخدماته.