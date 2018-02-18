ميسي يواصل هوايته بتحطيم الأرقام القياسية
وبات "البرغوث" أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ المسابقة معادلا رقم نجم ريال مدريد ميشيل، بإجمالي 147 تمريرة حاسمة.
وكان ميسي قد صنع الهدف الأول لزميله لويس سواريز خلال مواجهة إيبار في الجولة الـ 24 لـ "الليغا"، في المباراة التي شهدت تفوق فريقهما برشلونة بهدفين نظيفين.
وخلال الموسم الحالي صنع ميسي 11 هدفا، ويبدو أنه في طريقه لمعادلة أفضل رقم شخصي له، والذي حققه في موسم 15-2014 عندما صنع 19 هدفا لرفاقه في الفريق.
هدف عكسي "غريب" يكلف إنترناسيونالي غاليا
وأحرز مهاجم مقدونيا المخضرم جوران بانديف الهدف الثاني ضد ناديه السابق ليتراجع إنترناسيونالي خلف روما، الذي فاز 2-صفر خارج ملعبه على أودينيزي بعدما سجل جنكيز أوندر هدفه الرابع في ثلاث مباريات.
ووضع انترناسيونالي حدا لثماني مباريات بلا أي فوز في الدوري عندما هزم بولونيا 2-1 باستاد سان سيرو يوم الأحد الماضي لكن إذا ظن أن هذه النتيجة كانت مؤشرا على تغير حظوظه، فإنه كان مخطئا.
ففي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، أرسل إرفين زوكانوفيتش تمريرة عرضية أبعدها ميلان شكرينيار. لكن الكرة ارتدت من جسد أندريا رانوكيا وسكنت شباك الحارس سمير هاندانوفيتش الذي لم يحرك ساكنا.
وأخطأ هاندانوفيتش قبلها عندما أساء تقدير تمريرة عرضية من بانديف وقفزت الكرة من فوقه واصطدمت بالعارضة وسقطت بين ذراعيه.
واستقبل انترناسيونالي هدفا ثانيا قبل مرور ساعة على اللعب عندما اعترض بانديف طريق تسديدة دييجو لاكسال عند حافة منطقة الجزاء، وسيطر المهاجم المقدوني على الكرة بلمسة واحدة ثم وضعها داخل مرمى هاندانوفيتش.
فيدرر يسقط سيبي ويبلغ نهائي روتردام للتنس
وسيواجه اللاعب السويسري في النهائي منافسه البلغاري غريغور ديميتروف المصنف الخامس عالميا الأحد.
ولم يكن فيدرر الذي فاز باللقب مرتين من قبل في أفضل حالاته لكنه لم يواجه مشاكل بعد كسر إرسال اللاعب الإيطالي في بداية المجموعة الأولى وأثبت قوته في كافة النقاط المهمة.
وضمن اللاعب البالغ عمره 36 عاما عودته إلى صدارة التصنيف العالمي الجمعة بعد غياب دام لأكثر من خمس سنوات ليصبح أكبر لاعب سنا يبلغ القمة.
وأضطر البلجيكي ديفيد جوفين للانسحاب من مواجهة ديميتروف في المباراة الأخرى للدور قبل النهائي بسبب إصابة غريبة في العين.
وحسم ديميتروف المجموعة الأولى لصالحه 6-3 وتقدم اللاعب البلجيكي البالغ عمره 27 عاما 1-صفر في المجموعة الثانية قبل أن تصطدم كرة بعينه اليسرى ويفشل بعدها في مواصلة اللعب.
ولم تتضح مدى خطورة الإصابة بعد.