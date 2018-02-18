وزاد من احتمال إقالته الخسارة أمام ريال مدريد 1-3، يوم الأربعاء بملعب سانتياغو برنابيو، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" فإن إدارة النادي الباريسي، تضع جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، وماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير على رأس قائمته لتعويض إيمري في الفريق بالموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي تريد مدربًا من طراز كبير في الموسم المقبل، من أجل قيادة باريس سان جيرمان، وتحقيق حلم النادي في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، والسيطرة بقوة على نجوم الفريق.

وأبرزت "ميرور" في نهاية تقريرها بأن لويس إنريكي مدرب برشلونة السابق، والمرشح لقيادة تشيلسي أيضًا من خيارات باريس سان جيرمان لتعويض إيمري، وفقا لموقع "كووورة".