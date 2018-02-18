وأشار أبو زيد إلى إدراك مصر للظروف التي دفعت إثيوبيا لطلب تأجيل الاجتماع، والتي تأمل بلاده أن تزول في أقرب فرصة.

وأضاف: "أن القاهرة تتطلع لأن يتم الالتزام بالإطار الزمني الذي حدده القادة لحسم الخلافات الفنية القائمة، ولاسيما أن قضية سد النهضة تمس مصالح شعوب الدول الثلاث، وأن التنفيذ الدقيق لتكليفات القادة يقضي باعتبار مصالح شعوب الدول الثلاث مصلحة لدولة واحدة وشعب واحد، الأمر الذي يقتضي التحرك العاجل للتوصل إلى حلول تحفظ مصالح الجميع".

وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع يومي 24 و25 الجاري في الخرطوم، بمشاركة وزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة الاستخبارات في الدول الثلاث.

وكانت وزارة الخارجية السودانية أعلنت، السبت، تأجيل الاجتماع الثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا، بشأن سد النهضة.