فبعد ثلاثة أيام على مقتل 17 شخصا عندما فتح مراهق مضطرب يبلغ من العمر 19 عاما النار الأربعاء الفائت داخل مدرسة مارغوري ستونمان دوغلاس الثانوية في مدينة باركلاند التي تقع في الجزء الجنوبي من ولاية فلوريدا، ألقت الطالبة ايما غونزالس البالغة الثامنة عشرة من عمرها خطابا ناريا امام حشد من الطلبة وذويهم والمقيمين في منطقة فورت لودرديل المجاورة.

وقالت غونزالس "الى جميع السياسيين الذين تلقوا تبرعات من الجمعية الوطنية للأسلحة النارية، عار عليكم!".في إشارة إلى صلة ترامب بالجمعية الوطنية للاسلحة النارية، أقوى لوبي للاسلحة في الولايات المتحدة، وذلك في وقت تجمع مئات في ولاية فلوريدا للمطالبة بخطوات عاجلة للسيطرة على السلاح.

وقد هاجمت الطالبة ترامب بسبب ملايين الدولارات التي قالت إن حملته الانتخابية تلقتها من هذه الجمعية في العام 2016، طالبةً من الحشد أن يردد بدوره عبارة "عار عليك!".

وأضافت الفتاة حليقة الرأس "اذا قال لي الرئيس في وجهي إن (ما حدث) هو مأساة فظيعة وإنه لا يمكننا أن نفعل شيئا حيال ذلك، سأسأله كم تقاضى من الجمعية الوطنية للأسلحة. أنا أعلم: ثلاثون مليون دولار".

وقالت الطالبة في وقت لاحق لوكالة فرانس برس: "إن السماح بشراء أسلحة آلية ليس قضية سياسية، بل هو مسألة حياة وموت".

وفي أعقاب إطلاق النار داخل ثانوية مارجوري ستونمان دوغلاس، كان ترامب قد تعهد الخميس الاهتمام بمن يعانون امراضا عقلية متجنبا بذلك النقاش بشأن انتشار الأسلحة النارية في بلاده.

حادثة الأربعاء هي واحدة من 20 حادثة من نوعها في مدارس منذ مطلع العام، وهي قد احيت الجدل بشان مسالة العنف المرتبط بحيازة الأسلحة في الولايات المتحدة، حيث تسجل 33 الف وفاة سنويا في عمليات إطلاق نار.

لكن ردا على سؤال في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء رفض حاكم ولاية فلوريدا ريك سكوت، الذي وصف المجزرة بأنها "شر مطلق" -- التعليق على مسالة ضبط حيازة الأسلحة في أعقاب الحادثة.





