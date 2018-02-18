وذكر موقع "نيوز إي بي سي" التايواني أن سيدة تدعى "لوو" اضطرت إلى تربية طفليها بمفردها بعد أن انفصلت عن زوجها، وفي مرحلة معينة تخوفت من أن ولديها يهملاها في شيخوختها رغم ما قدمته لهما من تضحيات، لذا قررت أن تأخذ ضمانات منهما.

وطلبت الأم من نجليها، خلال دراستهما في كلية طب الأسنان، أن يوقعا على عقد ينص على موافقتها دفع لها 60 في المئة من صافي ربحهما بعد التخرج ودخول سوق العمل، وذلك حتى تحصل منهما مبلغ يغطي تكاليف تربيتهما وتعليمهما والتي بلغت 1.7 مليون دولار للواحد منهما.

وبحسب وكالة "سبونتيك" وافق الابنان على توقيع العقد، وبعد تخرجهما ليصبحا طبيبين استمرا في دفع 60 في المئة من أرباحهما لكن بعد فترة امتنع الابن الأكبر عن الوفاء بما ينص عليه، ورفض دفع المبلغ المتفق عليه، ما دفع والدته إلى مقاضاته أمام المحكمة، واستغرقت القضية بينهما ثمان سنوات، حصلت بعدها الأم على حكم يلزم الابن بدفع مبلغ مليون دولار.