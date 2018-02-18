وبات "البرغوث" أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ المسابقة معادلا رقم نجم ريال مدريد ميشيل، بإجمالي 147 تمريرة حاسمة.



وكان ميسي قد صنع الهدف الأول لزميله لويس سواريز خلال مواجهة إيبار في الجولة الـ 24 لـ "الليغا"، في المباراة التي شهدت تفوق فريقهما برشلونة بهدفين نظيفين.



وخلال الموسم الحالي صنع ميسي 11 هدفا، ويبدو أنه في طريقه لمعادلة أفضل رقم شخصي له، والذي حققه في موسم 15-2014 عندما صنع 19 هدفا لرفاقه في الفريق.



