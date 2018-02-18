ولد الفنان محمد متولي في شبين الكوم في 11 مارس 1945 وعاش في الإسكندرية ثم التحق بكلية دار العلوم، وتخرج بعدها في المعهد العالي للفنون المسرحية.

من المسلسلات الشهيرة التي قام بها : "أرابيسك" "ليالى الحلمية" "زيزينيا" "قلبى ليس في جيبى".

كما شهدت خشبة المسرح ظهور الفنان متولي في عدد كبير من المسرحيات أبرزها: "شارع محمد علي" "البرنسيسة".

ورغم أن تألق الفنان متولي كان من خلال الدراما، إلا أنه ترك أيضا بصمات في الفن السابع، فقد جسد الراحل دور "خوليو" الشهير أمام الفنان عادل إمام وسعيد صالح، وسوسن بدر في فيلم "سلام يا صاحبي".