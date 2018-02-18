وتم فتح تحقيق في الحادث الذي وقع بين مدينة طنجة ومينائها المتوسطي، بحسب ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن السلطات المحلية.

واصطدم قطار نقل البضائع فجرا بحافلة ركاب صغيرة متوقفة عند التقاطع المروري، بحسب ما أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية في بيان.

ودعا المكتب إلى اتخاذ مزيد من الحيطة والحذر مع الاحترام التام لقواعد المرور عند عبور الممرات المستوية.

بدوره أعلن العاهل المغربي محمد السادس في بيان تكفله شخصيا بمصاريف الدفن والعزاء وعلاج المصابين.

وكانت المملكة أطلقت "استراتيجية وطنية للسلامة الطرقية"، تهدف الى تقليص عدد ضحايا حوادث السير بنسبة 50 بالمئة بحلول العام 2026.

وتحصد حوادث السير في المملكة نحو 3500 شخص سنويا.