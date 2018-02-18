وقال دان كوتس لقادة عالميين ودبلوماسيين ومسؤولي دفاع في مؤتمر أمني بميونيخ السبت إن إلحاق الهزيمة بالتنظيم المتطرف يشبه "قتل أخطبوط".

وأضاف " إنه أكثر من مجرد منظمة إرهابية. إنه أيديولوجية وربما معتقد (ديني)، ومزيج الأيديولوجية والمعتقد (الديني) يستمر إلى ما بعد الهزائم في ساحة المعركة".

كما ذكر أنه ليس من الواضح حاليا ما إذا "كنا قد قمنا بما يكفي لمنع داعش من إعادة تأسيس نفسه، أم أننا فقط في لحظة توقف وهم يعيدون تنظيم صفوفهم".

وقال أيضا إن التقييم الحالي هو "أنه سيظل يمثل تهديدا".