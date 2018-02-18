وفي مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" سيتم بثها على شبكة "سي بي إس" الإخبارية قال تيلرسون "لا نستخدم جزرة لإقناعهم بالحوار، نحن نستخدم عصا غليظة وهذا هو ما هم بحاجة إليه لكي يفهموا".

وشدد وزير الخارجية الأميركي على أنه لم يتم تقديم أي حافز لدفع بيونغيانغ إلى طاولة المفاوضات.

وقال تيلرسون بحسب مقاطع من المقابلة "أنا اترقب. لا أقوم بتوجيه الكثير من الرسائل في هذه المرحلة. لذا أنا اترقب أن أسمع منكم استعدادكم للحوار".

وأدى تقارب بين الكوريتين بمناسبة استضافة كوريا الجنوبية للألعاب الأولمبية الشتوية إلى تكهنات بقرب إجراء محادثات مباشرة بين واشنطن وبيونغيانغ بعد أشهر من التوتر الحاد والخطابات النارية.

وقال تيلرسون في المقابلة "سوف يبلغونني".

وأضاف الوزير "نحن نتلقى منهم رسائل، وأعتقد أننا صريحون جدا حيال الطريقة التي نريد من خلالها بدء الحوار".

وكانت الولايات المتحدة أشارت إلى أن واشنطن منفتحة على الحوار المباشر، لكن تيلرسون شدد في وقت سابق من الشهر الجاري ان الكرة في ملعب بيونغيانغ.