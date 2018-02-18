وسيواجه اللاعب السويسري في النهائي منافسه البلغاري غريغور ديميتروف المصنف الخامس عالميا الأحد.

ولم يكن فيدرر الذي فاز باللقب مرتين من قبل في أفضل حالاته لكنه لم يواجه مشاكل بعد كسر إرسال اللاعب الإيطالي في بداية المجموعة الأولى وأثبت قوته في كافة النقاط المهمة.

وضمن اللاعب البالغ عمره 36 عاما عودته إلى صدارة التصنيف العالمي الجمعة بعد غياب دام لأكثر من خمس سنوات ليصبح أكبر لاعب سنا يبلغ القمة.

وأضطر البلجيكي ديفيد جوفين للانسحاب من مواجهة ديميتروف في المباراة الأخرى للدور قبل النهائي بسبب إصابة غريبة في العين.

وحسم ديميتروف المجموعة الأولى لصالحه 6-3 وتقدم اللاعب البلجيكي البالغ عمره 27 عاما 1-صفر في المجموعة الثانية قبل أن تصطدم كرة بعينه اليسرى ويفشل بعدها في مواصلة اللعب.

ولم تتضح مدى خطورة الإصابة بعد.