وتدور معارك عنيفة بين قوات النخبة الحضرمية وعناصر تنظيم القاعدة عند المدخل السفلي للوادي والمدخل الغربي للوادي وسط تقدم حذر، بعد أن لجأ عناصر التنظيم إلى استخدام العربات المفخخة وزراعة العبوات الناسفة لعرقل تقدم قوات النخبة الحضرمية.

وقد أسفرت المعارك وفقا لمصادر عسكرية عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر تنظيم القاعدة.

وكانت قوات النخبة الحضرمية تقدمت من ثلاثة محاور بعد أيام من السيطرة على مداخل ومخارج وادي المسيني.

وتمكنت القوات من بسط سيطرتها على عدد من المواقع التي كان يتمركز فيها عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في المدخل الغربي للوادي وكذلك في مدخل الوادي المؤدي إلى الساحل وهو أحد أهم معاقل التنظيم الإرهابي.