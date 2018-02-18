وتركزت الاشتباكات شرقي معسكر خالد بن الوليد وأيضا في منطقة الهاملي الجبلية التابعة لمديرية موزع، حيث تعرضت مواقع المليشيات إلى قصف مدفعي من قبل قوات التحالف العربي.

وقد استهدفت مقاتلات التحالف العربي مواقع وتعزيزات عسكرية لمليشيات الحوثي كانت متجهة إلى حيس والهاملي وشرق معسكر خالد.

في غضون ذلك، اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الشرعية والمقاومة اليمنية من جهة و مليشيات الحوثي الإيرانية من جهة أخرى، في عدة مواقع في جبهة الساحل الغربي حيث تصدت قوات الشرعية لمحاولات تسلل لمليشيات الحوثي نحو أطراف مدينة حيس.

وفي مديرية موزع شرق جبهة الساحل الغربي دارت اشتباكات بين قوات الشرعية ومليشيات الحوثي، تكبدت فيها المليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.