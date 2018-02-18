وأوقفت السلطات الإيرانية أحمد رضا جلالي، وهو طبيب ومحاضر في معهد كارولينسكا في ستوكهولم، في أبريل 2016، وأدين في وقت لاحق بتهمة التجسس لصالح إسرائيل وتقديم معلومات لها للمساعدة في اغتيال علماء بارزين في المجال النووي.

وأوردت متحدثة باسم الخارجية السويدية "علمنا أن إدارة الهجرة منحته الجنسية. نحن مستمرون في عملنا القنصلي فيما يخص جلالي ونطلب تقديم المساعدة القنصلية لمواطننا".

وأضافت "نجري اتصالات مستمرة مع ممثلين إيرانيين، وطلبنا مقابلة جلالي وعرضنا رأي السويد في عقوبة الإعدام التي ندينها بكافة أشكالها. مطلبنا هو عدم تنفيذ عقوبة الإعدام".