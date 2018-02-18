وسجل لمان يونايتد الساعي إلى لقبه الثالث عشر في المسابقة لمعادلة الرقم القياسي لأرسنال، مهاجمه البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو (3 و55).

ولحق مانشستر بتشلسي الفائز الجمعة على هال سيتي (درجة ثانية) 4-صفر وليستر سيتي الفائز على شيفيلد يونايتد 1-صفر.

ويستكمل ثمن النهائي بمباراتي توتنهام ومضيفه روتشدايل الأحد، ومانشستر سيتي المتوج 5 مرات ومضيفه ويغان الاثنين في مباراة ثأرية للأول، لأن ويغان تغلب عليه في نهائي هذه المسابقة عام 2013، وقتها كان الاخير يلعب في "البريمرليغ".

وغاب عن مواجهة يونايتد لاعب وسطه الفرنسي بول بوغبا بسبب المرض، لكنه بكر في افتتاح التسجيل عن طريق لوكاكو بعد كرة بدأها مع الإسباني خوان ماتا (3).

لكن بعد تسجيل ماتا الهدف الثاني إثر تمريرة من آشلي يونغ قبل نهاية الشوط الأول، أثير جدل كبير بعد إلغاء الهدف بتوصية من حكام الفيديو الجالسين في استديو في لندن على بعد نحو 300 كلم من الملعب، نتيجة رسم غير متواز لخط التسلل، ما أثار سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الشوط الثاني، أظهر مخرج المباراة خط تسلل جديد، مستقيم هذه المرة، يظهر تسلل ركبة ماتا بفارق بسيط عن آخر مدافع لهادرسفيلد.

ومطلع الشوط الثاني، تبادل لوكاكو الكرة مع التشيلي اليكسيس سانشيس قبل ان ينفرد ويسجل هدفه الثاني في المباراة (55).

وعاد ساوثهامبتون ببطاقة التأهل من أرض وست بروميتش البيون 2-1. سجل للفائز الهولندي ويسلي هودت (11) والصربي دوسان تاديتش (56) وللخاسر الفنزويلي خوسيه سالومون روندون بكرة طائرة جميلة (58).

وتأهل برايتون هوف والبيون بفوزه على كوفنتري سيتي (درجة رابعة) 3-1 بأهداف الهولندي يورغن لوكاديا (15) وكونور غولدسون (34) والأرجنتيني خوسيه ليوناردو اولوا (61)، مقابل هدف جونسون كلارك-هاريس (77).

وفرض شيفيلد ونزداي (درجة ثانية) مباراة معادة بعد تعادله مع ضيفه سوانسي سيتي من دون اهداف في مباراة مملة.