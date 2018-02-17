وأكد المراهق، ويدعى نيكولاس كروز (19 عاما)، وقتها، أنه يريد شراء بندقية لكن السلطات خلصت إلى أنه يتلقى رعاية نفسية كافية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ساوث فلوريدا صن سنتينل"، فقد أثار تسجيل فيديو مصور لكروز وهو يجرح ذراعه نشر على تطبيق (سناب شات) في سبتمبر 2016، مخاوف رجال الأمن وإدارة خدمات الأطفال والأسرة بولاية فلوريدا.

وأوردت الصحيفة أن المحققين قرروا في نهاية الأمر أن كروز، الذي كان يبلغ من العمر 18 سنة وقتها، يتلقى ما يكفي من الدعم من خبراء الصحة العقلية ومن مدرسته، وقدروا نسبة الخطر في حالته بالمنخفضة.





