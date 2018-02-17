وحظيت عودة الشيخ زايد بن حمدان باحتفاء رسمي وشعبي، حيث غرد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وقال: "فرحت الإمارات وشعبها وقادتها اليوم بعودة زايد بن حمدان لأرض الوطن … فخر شباب الإمارات .. وسليل مجدها"

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "كلما زادت التحديات .. برهن أبناء زايد أنهم أهل لمواجهتها.. ويتشرفون بتلبية نداء وطنهم .. وتشهد ميادين الواجب بتضحياتهم.. وزايد بن حمدان أحد أبطال الإمارات البواسل، ورفاقه في ساحات الشرف هم خيرة شباب الإمارات في البذل والعطاء.. نرفع هاماتنا فخرا بهم.. ولا خوف على وطن يضم أمثالهم".

وكان مغردون قد دشنوا وسم #مرحبا_زايد_بن_حمدان عبروا فيه عن سعادتهم بعودته سالما إلى بلده، وتزينت العديد من الأبراج الشهيرة في الإمارات بصور الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان بمناسبة عودته بعد رحلة علاج تكللت بالنجاح وتماثل فيها للشفاء.