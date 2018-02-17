ثنائية الضيوف حملت توقيع لويس سواريز (16) وجوردي ألبا قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقتين.

وسيطر سواريز على تمريرة من ليونيل ميسي وراوغ الحارس، قبل أن يضعها في المرمى الخالي، فيما سدد ميسي في إطار المرمى وهو الأمر ذاته الذي فعله فابيان اوريانا لاعب ايبار الذي طرد قبل 25 دقيقة من النهاية لحصوله على إنذارين.

وطرد خوسيه لويس مينديليبار مدرب ايبار قرب النهاية بسبب احتجاجه على الحكم اليخاندرو هرنانديز.

واستفاد برشلونة أخيرا من النقص العددي في صفوف منافسه عندما وضع ألبا الكرة داخل المرمى في الدقيقة 88 ليمنحه الفوز الأول في ثلاث مباريات بعد التعادل مع إسبانيول وخيتافي.

ورفع برشلونة رصيده إلى 62 نقطة متفوقا بعشر نقاط على أتليتيكو مدريد الذي يستضيف أتليتيك بيلباو الأحد. وسيحل ريال مدريد حامل اللقب ضيفا على ريال بيتيس في اليوم ذاته.