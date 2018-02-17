ولم تؤكد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع على الحدود الجنوبية للقطاع الفلسطيني.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، أن غارات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية لفصائل فلسطينية شرق وشمال قطاع غزة.

وأوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن هذا أكبر عدد لإصابة جنود إسرائيليين في هجوم منفرد منذ حرب غزة عام 2014.

من ناحيته، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الحادث بـ"الخطير" ، متوعداً ب"برد مناسب".