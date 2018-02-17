ثنائية البايرن حملت توقيع ساندرو فاغنر (64) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (90+1 من ركلة جزاء)، فيما سجل هدف فولفسبورغ دانيال ديدافي (8).

ونجح بايرن الذي يقترب بشكل كبير من لقبه الثامن والعشرين، في معادلة رقمه في بداية موسم 2015-2016.

ورفع الفريق البافاري رصيده إلى 59 نقطة بفارق 21 عن باير ليفركوزن الفائز على مضيفه هامبورغ 2-1 ولايبزيغ الذي يختتم المرحلة الاثنين في مباراة قوية على أرض اينتراخت فرانكفورت الخامس، و22 عن بوروسيا دورتموند الرابع الذي يحل الأحد على بوروسيا مونشنغلادباخ العاشر.

