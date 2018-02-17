وقالت المصادر، إن مواجهات عنيفة تجري في المنطقة التي تبعد نحو 100 كم غرب المكلا، بإسناد من مقاتلات التحالف.

وأكدت المصادر استمرار العملية العسكرية لتطهير ما تبقى مـن جيوب القاعدة فـي الوادي الــذي تستخدمـه العناصر الإرهابية بمثابة مأوى.

وتواصل قوات النخبة الحضرمية عملياتها العسكرية لتطهير وادي المسيني من عناصر القاعدة بالتزامن مع عملية مماثلة في وادي عمد.

وبحسب مصادر محلية في مناطق وادي حضرموت، فإن قوات النخبة أمنت كل المواقع التي تم تطهيرها يوم الخميس، في وادي عمد ووادي المسيني في حين تحاصر مسلحي القاعدة في المواقع التي فرت إليها في شرق وادي المسيني وأيضا في وادي عمد.

وانطلقت "عملية الفيصل" بقيادة قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية وبدعم كبير من القوات الإماراتية، لتطهير جيوب وأوكار عناصر تنظيم "القاعدة" في وادي المسيني من خلال ثلاثة محاور أساسية وبإسناد جوي مكثف.