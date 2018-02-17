وقال مسؤولون، إن المروحية التي كانت تقل وزير الداخلية وحاكم الولاية سقطت على سيارتي نقل صغيرتين، خلال محاولة للهبوط أعقبت الجولة التفقدية، يوم الجمعة.

وأورد بيان أصدره مكتب المدعي العام لولاية واهاكا، أن المسؤولين الكبار نجوا لكن 12 شخصا كانوا في الموقع لقوا حتفهم في الحال وتوفي آخر في المستشفى. وأصيب 15 شخصا في الحادث.

وأدى الزلزال الذي بلغت شدته 7.2 درجة، إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو مليون منزل وشركة في مكسيكو سيتي والجنوب، وألحق الدمار بخمسين منزلا في واهاكا.

وما زالت الولاية تتعافى مع مكسيكو سيتي من زلازل في سبتمبر أدت إلى دمار واسع وقتلت ما لا يقل عن 471 شخصا.