أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن القوات المسلحة والشرطة ستواصل تنفيذ الخطة الأمنية الموسعة "سيناء 2018" حتى استكمال أهداف العملية، بما فيها تأمين وحماية المدنيين في مختلف أنحاء البلاد.
وأشاد السيسي لدي لقائه عددا من الوزراء وكبار رجال الدولة بمقر الرئاسة بما تبذله القوات المسلحة والشرطة من جهد كبير لتطهير مصر من الإرهاب.
يذكر أن الجيش المصري أعلن في فبراير 2018، بدء خطة مجابهة شاملة ضد العناصر الإرهابية في عدة مناطق بينها شمال ووسط سيناء.
وحدد الجيش المصري 4 أهداف للعملية العسكرية الجديدة تتمثل في "إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية، وضمان تحقيق الأهداف لتطهير المناطق من البؤر الإرهابية، وتحصين المجتمع المصري من شرور الإرهاب والتطرف، بالتوازي مع مواجهة الجرائم الأخرى ذات التأثير".