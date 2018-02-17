ونقلت رويترز عن جوزيه مورينيو مدرب مان يونايتد قوله في مؤتمر صحفي قبل المباراة بيوم واحد إن اللاعب الفرنسي سيعود إلى تشكيلة الفريق.

لكن مانشستر قال في وقت سابق السبت إن صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ النادي لن يلعب في ضيافة هدرسفيلد وسينضم بدلا منه الشاب إيثان هاميلتون.

واُستبدل بوغبا خلال الخسارة 2-صفر أمام توتنهام، وشارك كبديل قرب النهاية في اللقاء التالي أمام هدرسفيلد، ثم تعرض للاستبدال أمام نيوكاسل يونايتد.

وذكرت تقارير بريطانية أن بوغبا غير سعيد بدوره، لكن مورينيو نفى هذه التكهنات الجمعة ووصف الأمر "بالكذبة الكبيرة".

وصنع بوغبا تسعة أهداف كما أحرز ثلاثة أهداف في 17 مباراة بالدوري هذا الموسم.