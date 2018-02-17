فقد خرج المسلمون للصلاة وليس للدعاء للحوثيين، لكن إمام مسجد هائل في صنعاء كان له رأي آخر، فحاول إلزام الناس بإطلاق الصرخة الحوثية، المعروفة بصرخة الموت، بعد الصلاة.

إلا أنه لم يتوقع ردة فعل المصلين، الذين هتفوا بصوت واحد "اخرج من المسجد لقد خربتم البلاد".

وتشير الواقعة الأخيرة إلى أن انتهاكات ميليشيات الحوثي لحقوق اليمنيين وصلت حرمة المساجد، وهي ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر، فقد فرض الانقلابيون أئمة تابعين لهم على المساجد بالقوة.

لكن من الواضح أن القوة الحوثية لم تعد تنفعهم، لأن صدور الناس ضاقت بهم ذرعا، والرفض الشعبي للدور الذي تلعبه هذه الميليشيات الانقلابية يتنقل من قطاع إلى آخر، وحالة التململ تتفاقم منذ وقت طويل.

فالنساء خرجن إلى الشارع رفضا لتصرفات الميليشيات، والتجار أعربوا مرارا عن رفضهم للجبايات التي تفرضها عليهم الميليشيات الموالية لإيران، فيما عانى قطاع التعليم تعديلات "طائفية" على المناهج تكرس الولاء لإيران وأتباعها في اليمن.

وراهنت ميليشيات الحوثي على السيطرة على الشارع بقوة السلاح لتكريس انقلابها على الشرعية، لكن هذا الشارع تحول إلى قنبلة موقوتة تنفجر في وجه الانقلابيين.