وأضافت رجوي من باريس، خلال كلمة للمعارضة الإيرانية تعليقا على الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا، أن "النساء في إيران كن أساس الانتفاضات المتتالية ضد نظام الملالي".

وأوضحت أن سجل النظام الإيراني حافل بالانتهاكات ضد النساء، فقد "سلب النساء حق اختيار ما يلبسنه، وما يفرضه النظام بالقوة على النساء مخالف للدين".

واعتبرت رجوي أن جميع محاولات الإصلاح الشكلية فشلت في إيران.

وفي أواخر العام الماضي، خرج عشرات الآلاف من الإيرانيين في احتجاجات بأنحاء متفرقة من البلاد، ضد النخبة الدينية والسياسة الخارجية لإيران في المنطقة، التي أدت إلى تراجع الاقتصاد وتردي مستويات المعيشة.