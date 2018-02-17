وتمكنت الدورية من رصد القارب، ليل الجمعة، قبالة سواحل مدينة جبنيانة (210 كلم جنوب العاصمة).

وأورد البيان، أن المركب الذي يصل طوله إلى 9 أمتار كان "بصدد الغرق بعد تسرب مياه البحر داخله".

وأشار إلى أن الركاب جميعهم من تونس، تتراوح أعمارهم بين 16 و40 عاما، وهم من ولايتي مدنين وصفاقس.

وينطلق مهاجرون غير شرعيين من تونس عبر المتوسط، سعيا إلى مستقبل أفضل في أوروبا، وبلغت محاولات العبور ذروتها في سبتمبر العام الماضي.

وترى منظمات غير حكومية أن الزيادة تعكس حالة الإحباط التي يعيشها الشباب الذين يعانون من البطالة.