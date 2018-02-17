وقال مكماستر إن إيران تبني وتسلح شبكة قوية على نحو متزايد من الوكلاء في دول مثل سوريا واليمن والعراق.

وأضاف خلال مؤتمر ميونخ للأمن "ما يثير القلق بشكل خاص هي شبكة الوكلاء هذه التي تكتسب المزيد والمزيد من القدرة، فيما تزرع إيران المزيد والمزيد.. من الأسلحة المدمرة في هذه الشبكات".

ونقلت رويترز عن مستشار الأمن القومي الأميركي قوله "ومن ثم حان الوقت الآن في اعتقادي للتصرف ضد إيران".