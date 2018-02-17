وجاء الإعلان، السبت، عن العضويات الجديدة باللجنة البابوية لحماية القاصرين، وذلك في نفس اليوم الذي سيأخذ فيه محقق في الفاتيكان شهادة في نيويورك لأحد كبار المبلغين عن فضيحة التستر التشيلية.

وانقضت فترة ولاية أعضاء اللجنة الأولية التي استمرت 3 سنوات يوم 17 ديسمبر الماضي، فيما سيعين البابا فرانسيس الأعضاء الجدد، السبت، وأبقى على 7 من المجموعة الأولى.

وقال بيان للفاتيكان إنه تم ضم ناجين من الاعتداءات الجنسية إلى اللجنة، لكنه لم يحدد هوياتهم لحماية خصوصياتهم.