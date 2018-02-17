وأحرزت بيورغن، 37 عاما، ذهبية سباق تزلج المسافات الطويلة مع منتخب بلادها للتتابع في بيونغتشانغ بكوريا الجنوبية، لتعادل بالتالي إنجاز بيورندالن التاريخي.

ونجحت بيورغن من خلال فوزها اليوم في الصعود إلى منصة التتويج 13 مرة في مسيرتها المظفرة، تماما كما فعل قبلها بيورندالن.

يذكر أن بيورندالن، البالغ من العمر 44 عاما، لم يشارك في الألعاب الحالية في رياضة البياتلون لأنه لم يحقق الحد الأدنى المطلوب لذلك.