ويتعين على الترجي أيضا إصلاح الأضرار التي لحقت بملعب رادس. وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

يذكر أن المباراة التي أقيمت، الخميس، وانتهت بفوز الترجي 3-2 قد توقفت مرتين، بسبب مقذوفات نارية أطلقها مشجعو الترجي من المدرجات.

وأعلنت وزارة الداخلية عن إصابة 38 عنصرا من قوات حفظ الأمن، بسبب المقذوفات النارية والحجارة والكراسي التي أطلقت من المدرجات "من قبل أنصار الترجي"، وفق "فرانس برس".

وكان بعض اللاعبين احتجوا على منح الترجي ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، عندما كان النجم الساحلي متقدما 2-1. ثم شهدت الدقائق العشر الأخيرة طرد ثلاثة لاعبين من الفريقين.

وأعلن بيان صادر عن الاتحاد التونسي لكرة القدم أن حكم المباراة كريم الخميري، أوقف حتى نهاية الموسم لارتكابه "أخطاء جسيمة" خلال المباراة.