وقال بيان للجيش إنه "من خلال جهد استخباراتي ومتابعة حثيثة من مديرية الاستخبارات العسكرية والجهات المعنية، وباستخدام مختلف الطرق والوسائل الحديثة، تمكنت القوات المسلحة من إحباط مخطط لعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات والإرهابيين".

وتابع البيان: "بدأ الإعداد والتنفيذ للمخطط مجموعة من الإرهابيين وتجار المخدرات، باستخدام أنبوب النفط القديم الذي يربط بين الحدود الأردنية والسورية كما يربط الحدود الأردنية والعراقية، حيث قامت شبكة من الإرهابيين ومهربي المخدرات والأسلحة باستغلال أحد البيوت القريبة من الحدود وخط الأنابيب وعمل مجموعه من الأنفاق وتجهيزها لغايات الاستخدام في عمليات التهريب وتنفيذ العمليات الإرهابية".

وأضاف: "صدرت التعليمات للوحدات الفنية المعنية من سلاح الهندسة الملكي بتدمير هذه الأنفاق وإخراج خط الأنابيب فوق سطح الأرض، الذي كان يمكن أن يشكل ثغرة للتهريب ومنفذا للمهربين والإرهابيين الذين لم يتركوا أسلوبا إلا حاولوا استخدامه في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية".