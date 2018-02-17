أبو ظبي - سكاي نيوز عربية دعت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، السبت، إلى معاهدة أمنية جديدة مع الاتحاد الأوروبي تدخل حيز التنفيذ العام المقبل وذلك لضمان التعاون في المجال العسكري، وفي مجال المخابرات ومكافحة الإرهاب بعد خروج لندن من التكتل.