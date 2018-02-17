أبو ظبي - سكاي نيوز عربية دعت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، السبت، إلى معاهدة أمنية جديدة مع الاتحاد الأوروبي تدخل حيز التنفيذ العام المقبل وذلك لضمان التعاون في المجال العسكري، وفي مجال المخابرات ومكافحة الإرهاب بعد خروج لندن من التكتل.
وقالت ماي لمسؤولين أوروبيين وأميركيين كبار خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: "ستكون النواحي الأساسية لشراكتنا المستقبلية في هذا المضمار سارية بالفعل اعتبارا من 2019".
وأضافت: "الشراكة التي نحتاج إلى التوصل إليها هي تلك التي توفر لبريطانيا والاتحاد الأوروبي سبيلا لتوحيد جهودنا، حتى نحقق أفضل تأثير عندما يصب هذا في مصلحتنا المشتركة".