وكانت المباراة الاستعراضية تجمع في السنوات السابقة بين نجوم اللعبة مقسمين على فريقين يمثلان المنطقتين الشرقية والغربية.

وقام ليبرون جيمس نجم كليفلاند كافاليرز وستيف كوري نجم غولدن ستيت وريوزر، اللذان حصلا على أعلى نسبة من الأصوات، باختيار فريقيهما بحرية دون الأخذ بالاعتبار انتماء اللاعبين إلى المنطقتين الغربية أو الشرقية.

ومن الأسماء في تشكيلة جيمس يبرز زميله السابق كايري إيرفينغ الذي فاجأ الجميع الصيف الماضي بالانتقال إلى صفوف بوسطن سيلتيكس، بالإضافة إلى نجم وويورز كيفن دورانت وراسل وستبروك من أوكلاهوما سيتي.

من جهته، اختار كوري الظاهرتين الجديدتين في الدوري، اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (ميلووكي باكس) والكاميروني جويل إمبيد (فيلادلفيا سفنتي سيكسرز)، إلى جانب ديمار ديروزان (تورونتو رابتورز) ونجم هيوستن روكتس، جيمس هاردن.

وأعلنت رابطة الدوري الأميركي للمحترفين أن تغييرا آخر ستشهده هذه المباراة الاستعراضية هو أنها ستقام من أجل سبب وجيه، حيث سيتم التبرع بعائداتها لصالح الجمعيات الخيرية.